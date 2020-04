Marinha realiza inscrição de concurso para contratação de 22 profissionais

Concurso Marinha realiza inscrições até o dia 10 de maio — Foto: Marinha/Divulgação

As vagas são para o Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes da Marinha.

A Marinha do Brasil abriu novo concurso que vai contratar 22 pessoas sendo 10 homens e 12 mulheres, para o Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes da Marinha. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio, pelo site da Marinha.

A seleção terá prova objetiva, prova de redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação e período de adaptação. A previsão inicial é de que as provas escritas sejam realizadas na segunda quinzena de agosto, nas cidades de Belém e Santarém. O aspirante receberá R$ 1.774,12, mais alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Além do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia e Macaé (RJ); Belo Horizonte e São José da Barra (MG); Vila Velha (ES); Ilhéus e Salvador (BA); Aracaju (SE); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Maceió (AL); João Pessoa (PB); Macapá (AP); Parnaíba (PI); São Luís (MA); Rio Grande, Porto Alegre, Uruguaiana e Santa Maria (RS); Paranaguá e Foz do Iguaçu (PR); Florianópolis e São Francisco do Sul (SC); Ladário (MS); Cuiabá (MT); Brasília (DF); Palmas (TO); Santos, São Paulo e Barra Bonita (SP); Manaus (AM); e Porto Velho (RO).

Para participar do concurso é necessário:

-não ser casado ou ter constituído união estável;

-não ter filhos; ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2021;

– ter entre 1,54m e 2m de altura;

-e ter concluído ou estar em fase de conclusão do 3º ano de ensino médio.

Por G1 Pa — Belém

