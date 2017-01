“Marinho” da dupla Marinho & Eduardo morre em acidente próximo a Nova Monte Verde no MT

Wagner Marinho, 34 anos, faleceu na noite de ontem, quarta-feira (04), após sofrer um acidente na rodovia MT-208, próximo a localidade conhecida como “Ponte Torta”, a cerca de 10 quilometros de Nova Monte Verde.

“Marinho” como era conhecido, fazia dupla sertaneja com Eduardo e realizavam várias apresentações em Alta Floresta e região.

De acordo com a Polícia Militar, o fato foi comunicado às 21h09m, mas acredita-se que o acidente tenha ocorrido ao menos meia hora antes.

A caminhonete S-10, prata, ano 2014 que Marinho conduzia saiu da pista e capotou.

Ao chegar no local os policiais encontraram Wagner sem vida. “Houve o capotamento e o veículo ficou com as rodas para cima, não há sinais de frenagem no local”, disse um policial militar ao Notícia Exata.



Por Notícia Exata

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

