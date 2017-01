Marisa tem ‘pequena melhora’ e Lula está ‘esperançoso’

Previsão dos médicos é que ex-primeira-dama permaneça “de 15 a 20 dias no hospital”

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, apresentou uma “pequena melhora”. A informação foi repassada pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, à familia do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva , durante visita do deputado federal Vicente Cândido (PT-SP), na noite desta quarta-feira (25).

De acordo com o UOL, Cândido garantiu que a declaração dos médicos deixou a família “esperançosa”. O parlamentar disse ainda que a previsão dos médicos é que Marisa Letícia ainda permaneça “de 15 a 20 dias no hospital”.

No momento da visita de Vicente Cândido, por volta das 21h da noite passada, também estavam no Sírio-Libanês os filhos Fábio Luís e Luis Cláudio, além do ex-presidente Lula, que estaria “firme, esperançoso”, revelou o deputado.

A ex-primeira-dama permanece em coma induzido. Nesta terça (24), ela foi submetida a uma cirurgia de emergência no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo em 7 abril de abril de 1950. Ela conheceu o ex-presidente Lula em 1973, aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O casal tem quatro filhos.

Na Operação Lava Jato, a ex-primeira-dama é ré junto com Lula em duas ações penais sob responsabilidade do juiz Sergio Moro. Segundo a Folhapress, ela também é mencionada em investigações relacionadas à reforma de um sítio, em Atibaia (SP), usado pela família.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...