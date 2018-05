Marquezine e Neymar gravam cenas hot para campanha do dia dos namorados; veja fotos

Bruna e Neymar estrelam pela primeira vez uma campanha de moda.

O casal brasileiro mais badalado do momento, Bruna Marquezine e Neymar, estrela a campanha de Dia dos Namorados da C&A. Os dois aparecem vestindo apenas cueca e lingerie de sua inédita coleção para a rede em cenas capturadas pelo incensado fotógrafo italiano Giampaolo Sgura. No vídeo em preto e branco, exclusivo da Vogue Brasil, os dois brincam de tirar selfies e retratos.

Em um primeiro momento, a rede de fast-fashion divulgou uma edição que não mostrava os rostos do jogador e da atriz e convidou os seguidores a adivinhar quem seriam as estrelas. Logo, o segredo foi descoberto e já recebeu o apelido de 50 Tons de Brumar.

A coleção de underwear contará com duas frentes, feminina e masculina, em peças que traduzem o estilo deste casal. Na primeira, muitos bodies e sutiãs brallet, peças com o poder de compor looks que funcionam tanto para um momento a dois quanto para uma festa com as amigas – os materiais escolhidos foram renda e veludo, entre outros, que conferem à coleção um mood mais sexy. À venda a partir do dia 15.05 em todo o Brasil.

Fotógrafo: Giampaolo Sgura

Fotógrafo Making Of: Rodrigo Cintra

Beleza: Henrique Martins (mulher) e Silvio Giorgio (homem)

Styling: Patricia Zuffa

Produção: Mangaba Produções

Direção: Marcos Melo

Direção de Arte: Roberta Cardoso

Trilha Sonora: Again, de Lenny Kravitz

Fonte: Vogue

