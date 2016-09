Marquezine fala mal de Anitta e cantora revida nas redes

A amizade que Bruna Marquezine e Anitta demonstram ter uma pela outra não passa de fachada. Isso porque a atriz e a cantora não se dão muito bem por trás das câmeras.

Prova disso foi a atitude que a ex-namorada de Neymar teve em uma festa no Rio de Janeiro, recentemente. A bela teria detonado a funkeira durante conversa com Fernanda Souza, segundo a colunista Fabíola Reipert.

Anitta, por sua vez, estaria mandando indiretas para Marquezine em vídeos publicados em sua conta no Snapchat.

Em algumas das gravações, inclusive, a morena já falou sobre o preenchimento labial que Bruna fez, porém, ainda não admitiu.

E ainda tem mais! Anitta tem dado a entender que a atriz da Globo não suporta o assédio do público, mas em frente às câmeras tenta agir de forma natural.

