Marquezine ganha fama de ‘antipática’ no Rock in Rio

A atriz causou muito burburinho quando chegou a um camarote reservado aos “vipões” no evento e ignorou os fãs que tentaram fazer selfie. A postura acabou fazendo a ex de Neymar logo ser tachada de “antipática”. “Acabei de chegar de viagem. Vim ver o Shawn Mendes e Maroon5”, explicou a bela, que disse ainda que estava atrasada.

You May Also Like