Marrony marca duas vezes, Atlético-MG bate Ceará e segue 100% no Brasileirão

O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2 a 0, há pouco, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Marrony foi o autor dos dois gols da partida. Com o triunfo, o Galo assume, momentaneamente, a liderança do Brasileirão, com 100% de aproveitamento- nove pontos em três jogos. O time de Sampaoli aguarda os jogos de Athletico Paranaense e Internacional para saber se manterá a ponta. Já o Ceará segue sem vencer e cai para 17º, com um ponto conquistado.

As duas equipes já voltam a campo no próximo meio de semana. O Atlético vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo na quarta-feira, às 21h30, enquanto o Vovô recebe o Vasco no Castelão na quinta, 20h.

O jogo – o primeiro tempo ficou marcado pela baixa intensidade dos times e o alto equilíbrio. Ao contrário do que foi apresentado contra o Corinthians na última rodada, o Galo não conseguiu imprimir seu alto volume de jogo, muito em função do bom posicionamento da defesa cearense.

A melhor oportunidade dos donos da casa saiu dos pés de Hyoran. Em cobrança de falta, o meia mandou colocada e Prass mergulhou para fazer boa defesa. Em contrapartida, o Ceará era perigoso nos contra-ataques, principalmente com Lima.

Em busca dos três pontos, Sampaoli fez mudanças na segunda etapa, que surtiram efeito. O técnico argentino mandou Guilherme Arana para campo e colocou Marquinhos no lugar de Savarino. As mexidas mudaram muito o paradigma do duelo. O Atlético ensaiava uma pressão, mas errava no último passe. O Vovô seguia fechado, jogando no contra-ataque.

De tanto insistir, persistir, o Galo enfim conseguiu marcar seu gol. Aos 25 da segunda etapa, Marrony foi puxado por Gabriel Lacerda e o juiz assinalou a marca da cal. Na cobrança, o próprio Marrony não desperdiçou. Prass para um lado, bola para o outro.

Na frente no placar, os donos casa souberam segurar o ritmo, cadenciar o jogo e aguardar o apito final sem sofrer ameaças do Ceará. Ainda teve tempo para Marrony ampliar aos 46 no contra-ataque e dar números finais ao jogo.

Por:Gazeta Esportiva

