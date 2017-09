Massa de fumaça encobre Novo Progresso e temperatura aumenta

Com o calor e fumaça a umidade relativa do ar baixa – fator que os especialistas consideram situação de alerta e orientam para o cuidado em alguns horários do dia. Além da necessidade de se hidratar durante todo o dia.

(Fonte e Fotos Jornal Folha do Progresso) -A cidade de Novo Progresso ficou encoberta por uma grande massa de fumaça provocada por queimadas na manhã desta sexta-feira (07). A cidade praticamente ‘desapareceu’. Na rodovia Br 163 perímetro urbano nas proximidades da ponte do córrego das bueiras (Foto), por exemplo, os motoristas foram prejudicados devido à baixa visibilidade.

You May Also Like