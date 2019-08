Massacre no Pará: detentos indiciados por homicídio são transferidos para Belém após audiências de custódia

(Foto:Reprodução)-A transferência será feita em aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O primeiro avião chega a Belém às 13h30.

O Sistema de Segurança Pública retoma nesta sexta-feira (2) a transferência dos 26 detentos que saíram do Centro de Recuperação Regional de Altamira na última segunda-feira (29) para Belém. A transferencia foi interrompida quando quatro pessoas foram mortas dentro do caminhão cela que fazia o transporte dos detentos. A transferência será feita em aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O primeiro avião chega a Belém às 13h30.

Segundo a Segup, a previsão é que todos os 26 detentos sejam transferidos ainda nesta sexta. Eles foram liberados após terem sido concluídas as audiências de custódia e homologada a prisão preventiva dos envolvidos no inquérito que apura as mortes dos quatro no caminhão cela. A Polícia Civil indiciou 22 detentos pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado.

Os presos serão transferidos usando algemas de três pontos e escoltados por agentes penitenciários e policiais militares. Toda a operação de transferência envolve cerca de 50 profissionais da Segurança Pública, entre agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), policiais militares e militares do Graesp.

Mortes durante transferência

Os presos estavam sendo transferidos para a capital após a briga entre facções que resultou no massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, sudoeste do Pará. Na unidade penal, 58 detentos morreram. Com as quatro mortes na transferência, chega a 62 o número de vítimas do massacre.

A perícia confirmou que os quatro mortos no caminhão cela foram estrangulados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), o caminhão era dividido em quatro celas e seguiria exigências feitas pelo Departamento Penitenciário Nacional. As mortes foram entre entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá.

Segundo o secretário Uálame Machado, a viagem ocorreu normalmente até o município de Novo Repartimento, quando o sinal das câmeras de monitoramento do baú do caminhão começou a falhar. Os detentos, de acordo com o secretário, estavam separados em quatro celas dentro do veículo que são monitoradas por câmeras de vídeo.

De acordo com a Segup, os mortos são da mesma facção (Comando Classe A) e ocupavam a mesma cela no Centro de Recuperação Regional de Altamira e foi essa facção que atacou integrantes do Comando Vermelho, facção rival.

Por G1 PA — Belém

