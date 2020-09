Maternidade-Infantil de Barcarena realiza ações de sensibilização no mês de prevenção ao suicídio

As equipes promoveram debate e conscientização por meio da campanha Setembro Amarelo

O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com o intuito de conscientizar sobre a prevenção da vida, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Ana Turan (HMIB) realizou nos dias 10 e 11 de setembro ações de acolhimento aos profissionais de saúde da unidade.

Por meio de uma roda de conversa com especialistas, a equipe do Grupo de Trabalho e Humanização (GTH) da unidade hospitalar abriu um espaço para o diálogo sobre o suicídio, depressão e transtornos mentais com profissionais especialistas que atuam na Pró-Saúde, unidade que gerencia o HMIB.

Os colaboradores da área da saúde discutiram sobre dados no país, conversaram sobre históricos da doença, problemas sociais e culturais que induzem ao problema, e principais mitos e tabus que dificultam falar sobre o tema abertamente.

“A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito tempo falar sobre suicídio foi um tabu. Queremos derrubar essa barreira para que informações ligadas ao tema sejam discutidas e compartilhadas e, dessa forma, mais pessoas possam ter acesso aos recursos de prevenção”, explicou a psicóloga Daniella Dias.

Segundo a profissional, é importante para incentivar a equipe ao autocuidado e chamar atenção aos sinais e sintomas da depressão. “Ensinamos dicas de alimentação, exercícios físicos e terapias para estimular as pessoas a cuidarem de si, e orientações quanto aos locais de ajuda e redes de apoio para eles possam orientar quem precisa de ajuda”.

Ainda na ação houve um momento de relaxamento e lazer com dinâmicas para os profissionais de saúde com o “espaço zen”, um lugar criado para proporcionar um cuidado especial por meio métodos fisioterapêuticos.

“Realizamos massagens e terapias com acessórios para alívio de dores musculares, musicoterapia e aromaterapia. Esse momento torna a rotina de trabalho mais prazerosa, influencia na produtividade, e diminui estresse e ansiedade”, ressaltou Janilma Nascimento, fisioterapeuta do HMIB.

Para a auxiliar administrativa Kalila Rodrigues, a troca de experiências e o espaço de cuidado trouxeram aprendizado e acolhimento. “ A maior parte do meu dia é no trabalho, e ter um espaço para ser ouvida e cuidada é muito bom. Eu pude me expressar e aprender. Acredito que isso fortalece nossa cultura organizacional, e nos proporciona um ambiente mais leve e positivo”, disse.

Inaugurado no dia 21 de setembro de 2018, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado a 114 km distante da capital Belém. A unidade, que pertence ao Governo do Estado do Pará, atende média e alta complexidades. Desde a sua inauguração, a unidade é gerenciada pela Pró-Saúde, uma das maiores instituições filantrópicas do país.

O público-alvo do HMIB são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins e com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.