Maternidades do Pará participam de programa nacional para redução da mortalidade neonatal

Objetivo é reduzir a asfixia no nascimento, infecções da corrente sanguínea, além de aumentar a taxa de aleitamento materno de recém-nascidos.

Três maternidades do Pará foram selecionadas pelo Ministério da Saúde para participar da “Qualineo”, uma estratégia que tem o objetivo de diminuir a mortalidade neonatal e qualificar o atendimento ao recém-nascido nas maternidades das regiões Norte e Nordeste, que concentram as maiores taxas de mortalidade neonatal no país.

Em cada estado foram selecionadas três maternidades para receber o projeto neste primeiro momento. A seleção das instituições levou em conta critérios como ser referência no Método Canguru, ser hospital de ensino ou ser a unidade que concentra o maior número de óbitos neonatais no estado. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana, a Santa Casa de Misericórdia, em Belém, e o Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, na região metropolitana, foram escolhidos no Pará.

Inicialmente, a estratégia contemplará nove estados: Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Sergipe. A iniciativa será desenvolvida durante dois anos nas maternidades selecionadas.

Entre as melhorias almejadas, se destacam a redução da mortalidade neonatal nos primeiros 28 dias de vida, casos de asfixia no nascimento e de infecções da corrente sanguínea associada a cateter, além do aumento na taxa de aleitamento materno. As maternidades também estarão aptas a compartilhar a estratégia com outras unidades de saúde no estado.

O acompanhamento e monitoramento cotidiano das práticas de atenção neonatal e indicadores de assistência será realizado, tanto presencialmente quanto via plataforma eletrônica. Serão realizadas videoconferências bimestrais com os estados e utilização da plataforma da estratégia com fóruns de discussão, chats, estudos de caso, compartilhamento de experiências e materiais de apoio.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...