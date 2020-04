Materno-Infantil de Barcarena promove ação de Páscoa aos colaboradores da unidade

Para comemorar a Páscoa, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan reuniu os colaboradores em um momento especial de reflexão e oração. A ação aconteceu nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9/4.

Durante a atividade, desenvolvida pelo Grupo de Trabalho e Humanização, juntamente com a Pastoral da Saúde da unidade, houve a distribuição de brindes em alusão à data, aproveitando o momento para motivar orações em favor da saúde mundial e fim da pandemia da Covid-19.

Os participantes também desejaram força e proteção a todos os profissionais da saúde, encerrando a celebração com uma canção de homenagem e oração universal do Pai-Nosso.

As ações seguiram todas as diretrizes e orientações de segurança do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS), neste momento de pandemia. O Materno-Infantil é uma unidade do Governo do Estado do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde, que presta atendimento 100% gratuito. O hospital é referência em média e alta complexidades para 11 municípios do Baixo Tocantins, sendo o público-alvo mulheres gestantes e recém-nascidos.

Por:Ascom Hospital Materno-Infantil de Barcarena /Adrielle Lopes de Sousa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...