Mato Grosso atinge novo recorde na exportação de carne bovina

Depois de se tornar o maior exportador de carne bovina do país em agosto, Mato Grosso continua se superando, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O Estado, que anteriormente havia exportado 27,17 mil toneladas de proteína bovina in natura, no mês de setembro embarcou 27,76 mil toneladas, maior volume da série histórica.

O aumento frente a setembro de 2016 foi de 45,12% e de 2,18% no comparativo mensal. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) entre os seis maiores exportadores estaduais brasileiros (que representam 98,59% do total enviado para fora do país), Mato Grosso foi o único que registrou elevação no comparativo mensal das exportações de proteína bovina in natura.

“Tal fato pode ser um demonstrativo da solidificação da carne bovina mato-grossense no mercado externo, fazendo com que a exportação se torne uma alternativa cada vez mais importante para o escoamento da grande produção mato-grossense”, avaliam os analistas do Imea.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias .

