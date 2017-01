Mato Grosso-Filhote de Jaguatirica é capturado em cemitério

Foi capturado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (23), um filhote Jaguatirica conhecido também como gato do mato (Leopardus Pardalis).

Informações são que ele estava no interior do cemitério municipal de Alta Floresta e populares comunicaram os militares que fizeram captura do animal que será levado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) para a reserva localizada próximo a Usina onde é o seu habitat natural.

Saiba um pouco mais sobre a Jaguaritica

A jaguaritica é um felídeo de porte médio, com 72,6 a 100 cm de comprimento e peso entre 7 e 15,5 kg. O padrão de coloração da pelagem é muito semelhante ao do gato-maracajá (L. wiedii), mas a jaguatirica é maior e possui a cauda mais curta. É um animal solitário, noturno, territorial e os machos possuem territórios que se sobrepõem sobre os de várias fêmeas. Alimenta-se principalmente de roedores, mas também de animais de porte maior como ungulados, répteis, aves e peixes. Caça à noite, formando emboscadas. Alcança a maturidade sexual entre 26 e 28 meses de idade, e as fêmeas dão à luz geralmente um filhote por vez, com cerca de 250 g. Geralmente, filhotes nascem a cada 2 anos. Em cativeiro, a jaguatirica pode viver até 20 anos, o dobro da sua longevidade no estado selvagem.

