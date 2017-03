Mato Grosso: PM perde testículo com disparo de pistola

Um dos policiais atingidos, morreu aos 29 anos, em operação no CPA 3, na capital. Atirou em direção ao suposto criminoso e, como a arma travou, acabou sendo baleado e morto. O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, reconhece que algumas armas da empresa Taurus, que tem sede em São Leopoldo (RS), do modelo 24/7 apresentaram problemas com disparos acidentais ou falhas quando é necessário disparar.

