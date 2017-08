Mato Grosso vende US$ 107,16 milhões em carne bovina e bate recorde em julho

Mato Grosso bateu recorde de receita em exportações de carne bovina no último mês. De acordo com boletim divulgado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Estado obteve receita de US$ 107,16 milhões com a venda de 24,46 mil toneladas de proteína bovina in natura, o maior montante de receita obtido desde novembro de 2015 e o maior volume vendido desde fevereiro de 2014.

Segundo o Imea, com estes resultados, Mato Grosso se aproximou muito de São Paulo (atual maior exportador) na geração de receita com a venda de proteína bovina total (in natura + industrializada). O montante arrecadado nas terras paulistas foi de US$ 107,59 milhões, ou seja, valor apenas 0,40% maior que o arrecadado por Mato Grosso.

“Desta forma, o Estado, que já é o maior produtor de proteína bovina do país, dá sinais de que já pode se tornar o maior exportador, bastando apenas um ambiente mais competitivo do ponto de vista logístico”, avaliam os analistas do instituto.

