Matou mulher há 11 anos no Pará, fugiu para Curitiba e voltou a matar

(Foto:Reprodução) – Com mandado de prisão expedido pela justiça paraense, acusado de ter assassinado uma mulher em Ananindeua, há 11 anos, o foragido da justiça Raimundo Araújo da Cruz foi preso em flagrante na cidade de Curitiba, no Paraná, em abril deste ano, ao se envolver em outro crime contra a vida.

O assassino estava foragido do Pará desde 2009, época do crime cometido em Ananindeua e quando foi preso naquela cidade paranaense, por matar outra pessoa, a Vara de Inquéritos e Flagrante de Curitiba encontrou o mandado de prisão contra ele, através do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Desde então, a 4ª Vara Penal de Ananindeua, que tem competência para processar e julgar crimes de violências contra a mulher e contra crianças e adolescentes, foi oficiada, fez a digitalização do processo, conforme atos normativos conjuntos do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), e procedeu a habilitação da defesa.

De acordo com o TJPA, a audiência foi feita por videoconferência, nesta quinta-feira (13), em razão da pandemia da Covid-19, por intermédio do aplicativo Teams, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, da Portaria Conjunta do TJPA nº. 10 e nº 15 e da Resolução nº. 329, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A audiência foi presidida pelo juiz titular Emanoel Jorge Dias Mouta com a presença do acusado, que estava no estabelecimento penal de Curitiba; da defesa dele, feita pelo advogado Carlos Sudário da Silva, e da promotora de justiça, Andressa Ávila. Também foram ouvidas quatro testemunhas.

A justiça paranaense não especificou quem foi que Raimundo Cruz matou em Curitiba.

