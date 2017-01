Matrícula de novos alunos em escolas estaduais do Pará será mantida

Oferta de matrícula será mantida para vagas não preenchidas, diz a Seduc.

Vagas disponíveis podem ser consultadas por telefone.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará informou nesta sexta-feira (13) que vai manter a oferta de matrícula para o ingresso de alunos novos na rede pública estadual de ensino em Belém e no interior do Estado. Segundo a coordenadora de matrículas da Seduc, Suely Domont, ainda há vagas para a rede estadual.

“Nós trabalhamos com um universo de 250 mil vagas para alunos novos na rede. Temos vagas nas escolas, e, portanto, permanece a possibilidade de ingresso de alunos novos nas escolas estaduais”, garantiu Suely Domont. Na quinta (12) e nesta sexta foram reabertas as matrículas nas escolas para alunos que não haviam feito a pré-matrícula.

A pré-matrícula de alunos novos foi realizada entre os dias 14 de novembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, quando 48 mil alunos foram inscritos. Entre os dias 2 e 4 de janeiro houve a confirmação da matrícula, mas os alunos novos podem ingressar nas até a metade do primeiro semestre, de acordo com a oferta de vagas de cada escola. É necessário consultar a central de atendimento da secretaria pelo telefone 0800-2800078, para saber quais escolas ainda oferecem vagas.

Para fazer a matrícula, os pais ou responsáveis pelo estudante devem informar os dados pessoais do aluno e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); histórico escolar ou ressalva (original); comprovante de residência (cópia); duas fotos 3×4 (idênticas e recentes); certificado (original e cópia) ou atestado de conclusão do ensino fundamental (original e cópia) para os alunos que cursarão o ensino médio e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno.

Alunos novos com deficiência devem apresentar os documentos obrigatórios que comprovam a deficiência, mas a não apresentação desse documento específico não impede a matrícula.

Além da rematrícula automática para quem já é aluno da rede pública estadual, o processo de remanejamento e transferência de estudantes de escolas estaduais será feito a partir do resultado final do ano letivo de 2016, previsto para o fim de fevereiro. Mais informanformações sobre matrícula de alunos novos podem ser obtidas no site da secretaria www.seduc.pa.gov.br e no setor de coordenação de matrícula, pelo telefone (91) 3201-5189.

