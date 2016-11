Matupá (MT) – Equipamentos, arma, trator e peixes são apreendidos em operação

Conforme Só Notícias já informou, a piracema iniciou, em outubro, nos rios de Mato Grosso. Nos anos anteriores, o período proibitivo começava em novembro. Segundo a Sema, a antecipação ocorreu devido a notificação recomendatória feita pelo Ministério Público em janeiro do ano passado pedindo ampliação do período de defeso. A ampliação se baseia no fato de que em outubro os peixes iniciam a fase de reprodução nas bacias hidrográficas de Mato Grosso (Paraguai, Amazônica e Araguaia-Tocantins). Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

