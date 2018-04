MC Carol relata ter sido agredida por ex-namorado

Funkeira foi atacada pelo homem com uma faca dentro de sua casa em Niterói-

(Foto Fernando Schlaepfer / Divulgação) – A funkeira MC Carol afirmou ter sido atacada pelo ex-namorado na madrugada desta quarta-feira (4), dentro de sua casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com um relato postado por ela nas redes sociais, o homem pulou o muro da casa, que tem proteção de uma cerca elétrica, e a atacou com uma faca. Carol, inclusive, publicou uma foto da faca em seu Instagram (veja abaixo). Ela ficou com as mãos feridas por causa da briga.

MC Carol disse que o ex-namorado se irritou com fotos que foram postadas por ela dentro de uma piscina. A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante, e, segundo o G1, o caso foi levado para a 76ª DP.

“A minha sorte é que tinha um amigo meu dormindo na minha casa e me ajudou. Se eu não tivesse lutado, poderia ter acontecido o pior”, relatou a cantora em entrevista à TV Globo.

