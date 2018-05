McLaren abre sua primeira loja no Brasil.

Ponto de vendas em São Paulo terá showroom com 570S e 720S – preços partem de R$ 1,8 milhão.

Foi inaugurada em São Paulo a primeira loja da McLaren no Brasil. Localizada no bairro da Vila Olímpia, a concessionária tem um showroom com os modelos 570S e 720S.

Para se adaptar ao modelo de negócios brasileiro, o ponto de venda irá comercializar veículos seminovos no andar superior. Por aqui, mesmo os endinheirados costumam dar veículos usados como parte de pagamento do zero-km.

A estreia da loja ocorre praticamente ao mesmo tempo em que a McLaren lança seu mais recente hipercarro: a Senna.

No Brasil, a McLaren 570 custa entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,1 milhões. Já a 720, de 2,7 a 3,1 milhões.

A Senna não será vista na loja recém-inaugurada: apenas duas unidades estão direcionadas para o país e ambas já estão vendidas.

Em todo o mundo, apenas 500 unidades serão fabricadas.

O preço das duas unidades vendidas por aqui não está fechado por causa da variação cambial até o momento da entrega, mas está estimado em cerca de R$ 8 milhões.

Esse valor inclui a visita do comprador à Inglaterra. O felizardo poderá fazer customizações e acompanhar a produção.

É possível selecionar até mesmo o número do chassi.

A McLaren hoje fabrica pouco mais de 3.000 carros por ano, considerando toda a gama. O plano é aumentar essa capacidade para 5.000 até 2019.

Por: Quatro Rodas

