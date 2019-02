MDB troca gerencia do CIRETRAN em Novo Progresso

O vice-prefeito Gelson Dil (MDB), anunciou os nomes das instituições estaduais que serão gerenciadas no município de Novo Progresso sob comando do partido que é integrante o MDB.

Dil, disse que dos quatro órgãos estaduais no município o CIRETRAN e na EMATER haverá troca de gerencia.

Helder Barbalho assumiu o governo do estado em 1º de Janeiro deste ano, tem promovido uma forte mudança em seus cargos de gestão, e cerca de 100% dos comandos foram trocados, aos municípios as nomeações (trocas) cabe aos correligionários partidários a apontarem as trocas, como é o caso de Novo Progresso o MDB articulou o comando das instituições sendo; Escola Waldemar Lindemayer, fica com Ilda Araújo [estava a seis meses fora do cargo], ADEPARÁ, Luciano Cervo [foi demitido e admitido três dias após], EMATER a indicação e para o ex gerente Marcelo, o CIRETRAN (DETRAN-PA) já esta certo a troca de comando , sai atual gerente “Waldimir Moura Mattos (Val) entra Orlando Somosa do MDB.

O vice disse nesta segunda-feira (04), em entrevista à rádio comunitária que o MDB , comanda as pastas e optou por não mexer [trocar] estes comandos , e dar prioridade para o DETRAN, que esta precisando de investimento para melhorar a estrutura e melhor atender a população em Novo Progresso, ele não apontou os critérios para escolha, a nomeação é escolha do partido, disse.

Segundo Dil a nomeação de Somosa, sai nesta semana e será publicada no diario oficial do estado, outros cargos já foram publicados as nomeações.

