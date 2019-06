MEC anuncia 169 mil vagas para Prouni; inscrições começam hoje(11)

(Foto:Reprodução)-O Ministério da Educação anunciou nesta terça-feira(11) estarão abertas, no site da pasta, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni). No segundo semestre deste ano, serão ofertadas 169.226 mil bolsas de estudo, das quais 68.087 são integrais e 101.139, parciais.

Tem direito a se inscrever no programa pessoas sem diploma de Ensino Superior que tenham participado do Enem 2018 e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do Exame e nota na redação que não seja zero.

O Prouni é um Programa do ministério da Educação que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, em instituições privadas de Ensino Superior, a estudantes brasileiros sem diploma de agraduação que estudaram em colégios públicos ou em escolas particulares por meio de bolsa.

Neste ano, serão ofertadas vagas em 33.830 cursos, num total de 1.100 instituições de ensino. A novidade deste ano é o crescimento da oferta de bolsas integrais no ensino à distância. Segundo o MEC, metade das bolsas de 100% serrá destinada aos cursos à distância. Em entrevista à imprensa na tarde desta segunda-feira, em Brasília, o secretário executivo da pasta, Antônio Paulo Vogel, justificou que o aumento das ofertas no ensino à distância é uma tendência do mercado.

– O Prouni segue o aumento da oferta de ensino à distância nas universidades – destacou.

O secretário, apesar de revelar o crescimento da oferta no ensino á distância, quantas vagas foram ofertadas para este mesma modalidade no segundo semestre do ano passado.

Para concorrer à bolsa integral é necessário comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Os cursos que têm mais oportunidades são:

Administração. 17.004

Pedagogia 13.387

Ciências Contábeis 10.817

Direito 10.719

