MEC divulga resultado do Fies 2020

Resultado do Fies foi divulgado na noite desta quarta-feira (26) — Foto: Reprodução/Fies

Mais de 70 mil contratos a juro zero foram oferecidos no 1º semestre. Estudante deve complementar inscrição a partir desta quinta-feira (27) até o dia 2 de março.

Os resultados para o 1º semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) foram divulgados na noite desta quarta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC).

Para o primeiro semestre, foram ofertados 70 mil contratos a juro zero. Já no segundo semestre de 2020, serão oferecidos 30 mil novos contratos. Para o P-Fies não há limite pré-estabelecido de vagas.

Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento.

No Fies, o estudante deve complementar a inscrição pelo site do programa a partir de quinta-feira (27) e 2 de março.

Como consultar o resultado

Os resultados podem ser conferidos pela internet no endereço: http://fies.mec.gov.br/

O estudante deverá possuir uma conta no GOV.BR, e acessar o resultado com o CPF.

Cronograma do primeiro semestre do Fies 2020:

Inscrições: 5 a 14 de fevereiro

Pré-seleção: 26 de fevereiro

Complementação da inscrição na modalidade Fies: 27 de fevereiro a 2 de março de 2020

Chamada da lista de espera: 26 de fevereiro a 31 de março

Diferença entre Fies e P-fies

Na modalidade Fies, são oferecidas vagas com juro zero para os estudantes com uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos (R$ 3.135 – pelo salário mínimo nacional).

Já a modalidade P-Fies se destina a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos (R$ 5.225 – pelo salário mínimo nacional). Eles podem receber um empréstimo a juros relativamente baixos, variando de acordo com o banco que atua como agente financeiro.

Vale lembrar que, em dezembro de 2019, o governo anunciou mudanças nos dois programas, mas elas só serão válidas no segundo semestre deste ano para o P-Fies e a partir de 2021 para o Fies.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...