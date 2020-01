MEC divulgou o calendário da 1ª edição do SiSU, ProUni e do Fies de 2020

( Foto: SiSU/MEC) – Estudantes poderão consultar o boletim individual da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, que serão divulgados numa sexta-feira, dia 17 de janeiro a partir da meia noite (através da Página do Participante ou app do Enem).

As notas podem ser usadas nos processos seletivos do SiSU, ProUni e no Fies. O Ministério da Educação (MEC) divulgou as datas da 1ª edição de 2020 (confira):

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem – Foto: SiSU/MEC

Edital: O edital da 1ª edição já está disponível no site do DOU.

Consulta das Vagas: A consulta das vagas já está disponível.

Período de Inscrições: As inscrições iniciam a partir da meia noite do dia 21 e vão até às 23h59 do dia 24 de janeiro de 2020 (horário de Brasília).

Parcial da Nota de Corte: As notas parciais sempre serão atualizadas uma vez por dia – entre os dias 22, 23 e 24 de janeiro – a partir das 1h (hora de Brasília).

Resultado da Chamada Regular: O resultado será divulgado a partir das 14 horas do dia 28 de janeiro, através do site oficial do processo seletivo do SiSU.

Matrícula dos Pré-Selecionados: Os candidatos pré-selecionados devem comparecer na Instituição de Ensino Superior (IES) entre os dias 29 de janeiro até o dia 04 de fevereiro, fiquem atentos aos horários de funcionamento;

Manifestação da Lista de Espera: A partir da meia noite do dia 29 de janeiro até às 23h59 do dia 04 de fevereiro, os candidatos não pré-selecionados na Chamada Regular podem manifestar interesse na Lista de Espera (tanto para a primeira ou segunda opção de curso selecionado). A manifestação deve ser feita no site do SiSU e da Universidade pretendida.

Convocação da Lista de Espera: A convocação será realizada pelo site da Instituição de Ensino Superior (IES) a partir do dia 07 de fevereiro.

Requisitos: Obter nota superior a zero (0) na prova de redação e ter participado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019.

O ProUni é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições privadas de ensino oferecem vagas a candidatos participantes do Enem – Foto: ProUni/MEC

Edital: O edital da 1ª edição já está disponível no site do DOU.

Consulta das Vagas: Aguardando a liberação das vagas.

Período de Inscrições: As inscrições iniciam a partir da meia noite do dia 28 e vão até às 23h59 do dia 31 de janeiro de 2020 (horário de Brasília).

Parcial da Nota de Corte: As notas parciais sempre serão atualizadas uma vez por dia – entre os dias 29, 30 e 31 de janeiro – a partir das 1h (hora de Brasília), porém, o sistema não mostrará a classificação parcial do candidato.

Resultado da 1ª Chamada Regular: O resultado será divulgado a partir das 14h do dia 4 de fevereiro, através do site oficial do processo seletivo do ProUni.

Comprovação da 1ª Chamada Regular: Os candidatos pré-selecionados devem comparecer na Instituição de Ensino Superior (IES) entre os dias 04 a 11 de fevereiro, fiquem atentos aos horários de funcionamento de cada IES;

Resultado da 2ª Chamada Regular: O resultado será divulgado a partir das 14h do dia 18 de fevereiro, através do site oficial do processo seletivo do ProUni.

Comprovação da 2ª Chamada Regular: Os candidatos pré-selecionados devem comparecer na Instituição de Ensino Superior (IES) entre os dias 18 a 28 de fevereiro, fiquem atentos aos horários de funcionamento de cada IES;

Manifestação da Lista de Espera: A partir da meia noite do dia 6 até o dia 9 de março de 2020, os candidatos não pré-selecionados na Chamada Regular podem manifestar interesse na Lista de Espera (só poderá manifestar a lista de espera: caso não haja formação da turma ou reprovação dos documentos necessários para a contemplação da bolsa parcial e integral do ProUni 2020).

Convocação da Lista de Espera: de 13 a 16 de março de 2020

Requisitos: Obter nota superior a zero (0) na prova de redação, igual ou superior a 450 pontos na média aritmética e ter participado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Para as bolsas parciais, o candidato deve obter até 3 salários mínimos, para a bolsa integral é de até 1,5 salários mínimo por pessoa (dentro do grupo familiar do candidato inscrito).

O Fies é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições privadas de ensino oferecem vagas a candidatos participantes do Enem – Foto: Fies/MEC

Edital: O edital da 1ª edição ainda não está disponível.

Consulta das Vagas: Aguardando a liberação das vagas.

Período de Inscrições: As inscrições iniciam a partir da meia noite do dia 05 e vão até às 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2020 (horário de Brasília).

Parcial da Nota de Corte: As notas parciais sempre serão atualizadas uma vez por dia – entre os dias 06 a 12 de fevereiro – a partir das 1h (hora de Brasília), porém, o sistema não mostrará a classificação parcial do candidato.

Resultado do Fies e do P-Fies: O resultado será divulgado a partir das 14h do dia 26 de fevereiro, através do site oficial do processo seletivo do Fies.

Complementação da Modalidade Fies: A partir da meia noite do dia 27 de fevereiro até às 23h59 do dia 02 de março (via site do Fies Seleção).

Convocação da Lista de Espera: de 28 de fevereiro até às 23h59 do dia 31 de março, a seleção será feita no portal do Fies Seleção (atualizado diariamente).

Requisitos: Obter nota superior quatrocentos pontos (400) na prova de redação, igual ou superior a 450 pontos na média aritmética e ter participado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.

Com informações da Assessoria de Comunicação do MEC.

