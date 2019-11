Mecânico tem traumatismo craniano após ser atingindo por objeto em Mato Grosso

Foto: Corpo de Bombeiros de Alta Floresta – Um mecânico de 43 anos foi atingido por um rebolo de moto esmeril, durante o trabalho, na manhã desta quinta-feira (28), em Alta Floresta, a 800 da Capital. O rebolo atingiu o rosto do trabalhador e provocou um trauma grave na face. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do município.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência. O mecânico foi encontrado no chão, semiconsciente e perdendo muito sangue. O nome da vítima não foi divulgado.

Ainda segundo os bombeiros, ele foi vítima de acidente de trabalho e, provavelmente não estava usando equipamento de proteção individual.

Os militares informaram ainda que o trabalhador foi encaminhar para o hospital em estado gravíssimo e que, caso sobreviva, provavelmente, terá sequelas.

Com a força da ruptura, além de atingir a vítima, o rebolo se chocou contra a parede e quebrou um tijolo. Além disso, fez um buraco no teto da oficina.

Por OLHAR DIRETO –

quinta-feira 28 de novembro de 2019 às 14:08

