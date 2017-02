Médica grávida é agredida por pai de paciente dentro da UPA de Santarém

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), segundo nota de médicos.

Agressor foi detido e levado pela Polícia Militar a delegacia de Polícia Civil.

Uma médica de 40 anos, grávida de 14 semanas, foi agredida em pleno ambiente de trabalho pelo pai de uma paciente na manhã desta sexta-feira (24) dentro da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA-24h) em Santarém, oeste do Pará. Segundo nota enviada por médicos da unidade, além da agressão, a profissional foi ameaçada pelo suspeito, que foi detido e levado para a delegacia de Policia Civil, onde o caso foi registrado.

Ainda segundo os médicos, mais cedo, o homem já havia questionado a medicação que havia sido dada a menina e alegou que a mesma não apresentava melhoras no estado clínico e falava com tons de agressividade. O médico plantonista chegou a explicar os motivos da reação dos medicamentos, ainda assim, o homem continuava falando em alto tom. A nota diz ainda que os médicos pediram que ele se acalmasse.

A médica, que preferiu não ser identificada, contou ao G1 que ao dar entrada no plantão, a filha do agressor, de pouco mais 1 ano, já estava em observação com quadro de diarreia após ser atendida pelos profissionais da triagem e enfermeiros da unidade. Segundo a médica, após a criança ser reavaliada, o pai iniciou uma confusão. A médica acionou os profissionais para conter agressor, mais foi inevitável. Agora ela passa bem.

Nota de repúdio

Médicos da UPA encaminharam uma nota de repúdio pelo ato praticado contra a médica nesta sexta-feira (24). Confira abaixo.

Os médicos, plantonistas da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA-24h), vem à publico, por meio desta nota, manifestar seu total repúdio ao ato bárbaro e covarde, praticado por usuário contra médica plantonista , gestante, da UPA 24 horas em Santarém.

Na manhã desta sexta-feira, na UPA 24h, às 9:10 usuário, mototaxista, pai de menor com diarreia, ao ser reavaliada, agrediu verbal e fisicamente médica plantonista e gestante, tendo que ser acionada Polícia local para contenção deste, que de forma covarde e desrespeitosa, desacatou funcionária pública em seu ambiente de trabalho.

Além da ameaça à integridade física da médica, há sequelas psicológicas o que põe em risco a vida do embrião em formação, o que nos indigna ainda mais, pois nós médicos priorizamos a vida e o bem-estar do ser humano. O ato covarde tira o foco da menor de idade que foi para os cuidados adequados na Unidade, tornando o fato mais lamentável.

Viemos a público, manifestar nosso repúdio e pesar, pois atos como esse tem se tornado comum na Unidade de Saúde pública deste município. Médicos saem para trabalhar e são vitimados diariamente por agressões física e verbal. Medidas judiciais estão sendo tomadas pois direitos foram infringidos tais como: desacato ao servidor público, ameaça a integridade física de médica gestante.

Aproveitamos a oportunidade que a Unidade de Pronto-Atendimento 24 horas tem a finalidade de atendimento de casos de Urgência e emergência. Todo e qualquer paciente que procure atendimento passa por um serviço de triagem formado por enfermeiros capacitados para avaliar o risco dos pacientes classificando-os em azul, verde, amarelo e vermelho, após serem aferidos sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, oximetria de pulso, temperatura corporal). Pacientes classificados como azul e verde serão encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde para serem acompanhados em consulta médica agendada.

O município de Santarém conta com mais de 60 médicos na rede de atenção básica, sendo pagos regularmente. O protocolo de Manchester filtra paciente que não deveriam estar na fila de espera, tomando lugar de pacientes classificados em amarelo e vermelho.

A equipe de médicos plantonista aproveita para deixar claro, que está de plantão 24 horas, composta por 3 plantonistas em cada plantão, para atender a população de Santarém com o devido respeito e qualidade como merecem.

