Medicilândia: Tráfego lento na BR230 – km80

Próximo à cidade de Medicilândia, praticamente a cada hora um caminhão trava a viagem dos motoristas nessa parte da Transamazônica no sudoeste do Pará, neste sábado 01, mais problemas, o trabalho paliativo feito pelo DNIT já está deteriorado e precisando ser refeito, é o que cobram motoristas que passam pela via.

