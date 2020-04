Médico de Parauapebas morre vítima do novo coronavírus

Informação foi confirmada pela prefeitura do município na tarde desta quinta-feira (16)

A morte do médico foi confirmada na última quarta-feira (15), em Parauapebas (Foto:Reprodução/Arquivo Pessoal)

Médico da rede pública de Parauapebas morre vítima do novo coronavírus

A Prefeitura de Parauapebas confirmou na tarde desta quinta-feira (16) a morte da terceira pessoa vítima do novo coronavírus no município. Trata-se do médico Carlos Augusto Estorari, de 48 anos. Ele era servidor público, fazendo atendimento no Pronto Socorro Municipal e também no Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

O médico começou a apresentar os sintomas no dia 28 de março. Ele procurou atendimento médico na rede particular no dia 06 de abril, quando realizou a coleta para a realização do exame. No dia 10 de abril, confirmou que estava com a covid-19. Mas logo foi internado na UTI, na rede particular de saúde, respirando com auxílio de respiradores. Na tarde de hoje, o médico faleceu.

Segundo informações da assessoria, o município de Parauapebas possui 16 casos confirmados, com três óbitos.

Fonte:ORM /Andreia do Espírito Santo

16.04.20 17h36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...