Médico denuncia situação precária de hospital em Mato Grosso

No começo desta semana o então diretor técnico do Hospital Regional de Sorriso, em Mato Grosso, Roberto Satoshi, denunciou a jornalistas uma situação de caos na unidade hospitalar.

Ele mostrou preocupação de que em poucos dias o local possa enfrentar falta de comida e gás medicinal. Com repasses atrasados, o hospital acumula dívidas com os fornecedores.

O vídeo com as declarações do médico sobre a precariedade do hospital ganhou as redes sociais nos últimos dias. Nele, Tadoshi sugere a transferência de pacientes. Roberto Tadoshi pediu exoneração do cargo nesta quarta-feira.

Segundo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, muitos dos problemas no Hospital Regional de Sorriso são de gestão local. Como por exemplo, a demora no envio das notas fiscais de serviços a serem pagos pela pasta ou a falta de documentação necessária para liberar o pagamento como a certidão negativa do fornecedor.

A diretora regional do hospital, Lígia Leite, que respondia pela gestão da unidade também pediu demissão e não conseguimos contato com ela para comentar o assunto.

No lugar, assumiu o cargo a enfermeira Luciele Benin, que diz estar tomando pé da situação e que por enquanto ainda não é possível fazer um diagnóstico. Mas afirmou que o hospital não corre risco de desabastecimento.

Luciele afirma ainda que estão mantidos os atendimentos de urgência e emergência, além das internações. Já as consultas e os atendimentos laboratoriais continuam suspensos.Mato Grosso

Fonte: EBC.

