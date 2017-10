Médico é afastado após xingar de ‘imbecil’ morador que pedia ajuda

Uma troca de xingamentos entre um médico e um homem que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Mogi Mirim, interior de São Paulo, para pedir atendimento a uma vítima de acidente de moto terminou no afastamento do profissional da área de saúde da função. Ao fazer questionamentos, o médico xinga o rapaz de “filho da p. e imbecil”.

