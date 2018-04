Médico é atropelado por lancha pilotada por amigo e morre em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte do médico foi afogamento.

As buscas foram iniciadas logo após o acidente, mas o corpo do médico só foi encontrado cerca de 5 horas depois, na madrugada deste domingo (8).

Segundo o G1 com informações da Polícia Civil, testemunhas disseram que a vítima estava pilotando uma moto aquática. O médico e um garupa caíram quando houve o acidente com um segundo veículo. Eles voltavam da Ilha Bora Bora.

