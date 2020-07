Médico é preso suspeito de abusar de pacientes em consultas ginecológicas no Pará

(Foto:Reprodução) – Médico atendia nas cidades de Breu Branco, Tucuruí, Parauapebas, Marabá e Itupiranga, na região sudeste do estado.

A Polícia Civil realizou no início da manhã desta segunda-feira (13) uma operação com objetivo de dar cumprimento a um mandado de prisão contra um médico que atendia nas cidades de Breu Branco, Tucuruí, Parauapebas, Marabá e Itupiranga, na região sudeste do Pará.

Segundo as investigações, o suspeito atuava ilegalmente como médico ginecologista e obstetra. Segundo a polícia, ele teria abusado sexualmente de pacientes durante as consultas ginecológicas.

O médico preso já trabalhou nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e, ultimamente, exercia as atividades no Estado do Pará.

Por G1 PA — Belém

