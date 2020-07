Médico mata filho de 1 ano após dar ré em carro e não ver a criança em Sorriso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Um menino de 1 ano morreu após ser atropelado pelo pai que dava ré no carro na casa da família, em Sorriso, no norte do estado, nessa sexta-feira (24). A criança chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

