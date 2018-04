Médico peruano é preso em Mato Grosso acusado de abusar de pacientes

(foto: assessoria/arquivo)- A Polícia Judiciária Civil de Colniza prendeu um médico peruano acusado de abusar de pacientes enquanto estavam sedadas por conta de procedimentos hospitalares. O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Araras (SP), onde teriam sido denunciados os abusos.

Com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) em diversos Estados, o investigado estava a apenas duas semanas na cidade de Colniza, mas já atuava no hospital municipal e também em uma unidade de saúde privada.

Homero foi condenado a seis anos de reclusão, mais pena pecuniária por abusar de suas pacientes. Os crimes teriam acontecido em Rondônia, município de Buritis. Em seguida, o médico fixou residência na cidade de Araras (SP), local em que foi expedido o mandado em seu desfavor.

A denúncia do mandado de prisão contra o médico foi recebida pela Delegacia de Colniza, ontem. O suspeito foi monitorado à distância enquanto era verificada a procedência e autenticidade da ordem judicial. Em seguida, o delegado Edson Pick, autorizou a prisão.

O preso foi encaminhado para a cadeia, e está à disposição do judiciário para deliberação futura, incluindo procedimentos de recambiamento (transferência).

Fonte: Redação Só Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...