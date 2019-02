Médicos cubanos que vendem churrasquinhos em Itaituba recebem visita do Profissão Repórter

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Desta vez os médicos cubanos receberam, na noite da última segunda-feira (18), a visita da equipe de reportagem do programa Profissão Repórter, da rede Globo, com a produção de Eliane Scardovelli. A chegada até a venda de churrasquinhos aconteceu por volta das 20h30 e durou aproximadamente uma hora e meia, tempo utilizado para os médicos contarem suas histórias detalhadamente e também para a repórter provar e aprovar o sabor dos espetinhos vendidos.

A história dos cubamos, que vendem churrasquinhos em Itaituba, ganhou o Brasil após ser notícia em vários veículos de comunicação do País, ela foi contada há dias pelo portal G1 (Globo), reeditada e também divulgada pelo Portal Giro, além de disso, o Jornal do SBT já havia exibido reportagens envolvendo os médicos. Profissão Repórter entrevista médicos cubanos de Itaituba. Foto: Richardson Vieira

