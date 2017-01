Médicos de UPAs na Grande Belém fazem protesto

Categoria diz que irá manter as atividades em Ananindeua até 1º de fevereiro.

Pacientes estão sendo encaminhados para a UPA da Praça da Bíblia.

Médicos que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Icuí-Guajará e da Cidade Nova, localizadas em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, fazem um protesto na manhã desta quarta-feira (25) em frente aos prédios das Unidades. Os pacientes que têm procurado atendimento nestes locais estão sendo encaminhados para a UPA localizada na Praça da Bíblia.

Os profissionais protestam contra uma medida anunciada pela Prefeitura de Ananindeua que objetiva reduzir o número de médicos nas UPAs de Ananindeua. Eles dizem que a população será a maior prejudicada com a decisão de reduzir as escalas noturnas e diurnas das duas UPAs, já que com a diminuição no número de plantonistas nas escalas, a tendência é de aumento das filas. Os médicos também denunciam a falta de remédios e de segurança nos locais de trabalho.

Em nota ao G1, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) explicou que alguns ajustes necessários já estão previstos para o próximo mês, como também todos médicos estão cientes desta informação e concordaram. A Secretaria reforça que segue criteriosamente a portaria 104/2014, determinada pelo Ministério da Saúde e esclarece garantirá que o atendimento irá fluir normalmente e que ainda está sendo discutida a escala de trabalho, sem que comprometa o atendimento da população. A Sesau nega a falta de segurança e afirma que a Guarda Municipal faz segurança 24h na UPA.

De acordo com o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), um documento foi encaminhado ao ministro da Saúde, promotor de Justiça de Ananindeua, prefeito de Ananindeua e secretário de Saúde confirmando que os médicos que compõem a escala de trabalho das UPAS manterão suas atividades somente até o próximo dia 1º de fevereiro deste ano.

