Médicos estão implorando para que pais deixem de dar Coca-Cola para os filhos.

Coca-Cola dispensa qualquer tipo de apresentação. Ainda mais quando está geladinha, trincada no gelo em um dia de calor. Ela praticamente pula no seu colo e pede para ser consumida como se não houvesse amanhã.

Mas poucos sabem tão bem o que acontece com o nosso corpo ao tomar um copo do refrigerante quanto o ex-farmacêutico Niraj Naik, que resolveu vir a público para revelar tais informações mirabolantes.

lém disso, médicos ao redor do mundo estão implorando para que todos os pais parem imediatamente de dar Coca a seus filhos. A razão não poderia ser mais convincente: a bebida destrói os ossos das crianças, comprometendo o desenvolvimento até a fase adulta. Isso também é nocivo para os adultos, mas acabam tendo mais efeito nas crianças, pois o refrigerante “dissolve” os nutrientes do corpo que seriam usados para fortalecer, por exemplo, dentes e ossos.

Um estudo publicado pelo site MegaCurioso mostra as consequências da ingestão de uma latinha de 350 ml do produto. As consequências, para os filhos, podem ser devastadoras.

Veja:

1. Primeiros 10 minutos

Você ingere aproximadamente 10 colheres de chá de açúcar, o que equivale a 100% da quantidade diária recomendada pelos nutricionistas. Inclusive, você só não vomita todo esse açúcar porque o ácido fosfórico mascara o seu sabor.

2. 20 minutos

Uma explosão de insulina atinge seu corpo, pois nesse momento acontece o pico de açúcar em sua corrente sanguínea. O seu fígado tenta transformar toda essa quantidade em gordura.

3. 40 minutos

A absorção da cafeína está completa. Com isso, suas pupilas se dilatam, sua pressão arterial sobe e os receptores de adenosina de seu cérebro são bloqueados, o que impede que você tenha sono.

4. 45 minutos

O pulo do gato está aqui: é neste momento que seu corpo aumenta a produção de dopamina, o que estimula os centros de prazer do seu cérebro.

5. Até 60 minutos – parte 1

O ácido fosfórico “prende” o cálcio, o magnésio e o zinco no seu intestino grosso, provocando um aumento em seu metabolismo.

6. Até 60 minutos – parte 2

Começa a função diurética da cafeína, fazendo você realmente ter vontade de fazer xixi. Você também vai eliminar o cálcio, o magnésio e o zinco que deveriam ir para seus ossos, junto com água e sódio.

7. 60 minutos

Nessa altura do campeonato, você vai ter eliminado toda a água que ingeriu com a Coca-Cola e começa a ter um “choque de açúcar”. Você pode se tornar mais lento e mais irritado.

Agora você tem motivos de sobra e vai pensar duas vezes antes de dar a bebida a uma criança!

Por Eraldo Luís

Best of Web Fotos: Reprodução / Google

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...