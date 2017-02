Médicos retiram barata viva de crânio de paciente

A mulher teve que ser levada às pressas para o bloco cirúrgico para retirada do artrópode. O risco era que a barata morresse e gerasse uma infecção no cérebro da indiana. A cirurgia durou aproximadamente 45 minutos.

O caso ocorreu na cidade de Injambakkam com uma mulher de 42 anos. A barata ainda viva foi encontrada em uma área dentro do crânio da indiana, entre os olhos dela.

Uma mulher na Índia estava reclamando constantemente de fortes dores de cabeça e uma sensação de “rastejamento” em uma das narinas. Após um exame com uma câmera, os médicos descobriram a causa dos sintomas: uma barata viva estava presa em uma parte do crânio da paciente.

