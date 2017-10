‘Medida abusiva’, diz advogado sobre operação na casa do filho de Lula

Em nota à imprensa, o Partido dos Trabalhadores (PT) também falou sobre o assunto. “A operação policial na casa de Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, a partir de uma suposta e falsa denúncia anônima, foi uma violência que tem de ser explicada por todas as autoridades envolvidas”, escreveu a presidente da legenda, senadora Gleisi Hoffmann.

Após a polícia cumprir, nessa terça-feira (10), uma operação de busca e apreensão na casa de Marcos Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cidade de Paulínia (SP), o advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, se pronunciou e afirmou que a ação foi abusiva.

