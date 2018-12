Mega da Virada animam apostadores de Novo Progresso; cidade já foi premiada na mega, Lotofácil e loteca.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O sorteio do concurso especial de fim de ano será às 20h desta segunda. Quem acertar as seis dezenas levará um prêmio estimado em R$ 280 milhões pela Caixa Econômica Federal .

Nas lotéricas, elas dever ser realizadas com o volante específico do concurso da Virada. Na internet, pela primeira vez é possível participar pelo site Loterias Online (é preciso ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito).

Nesta edição da Mega da Virada as pessoas que apostam preferem jogar mais de seis dezenas para aumentar as chances de alcançar a vitória. Por consequência, o valor investido pelos apostadores nesses jogos aumenta consideravelmente. “Por causa disso há quem prefira apostar em grupo, o famoso bolão”, disponível nas casas lotéricas.

Nesta época do ano as apostas, segundo caixa, aumentam em 50% na comparação com os sorteios “normais”.

A Mega da Virada mexe com o sonho de apostadores de todo o país. Em Novo Progresso o premio ainda não veio, mas a cidade já foi premiada com três apostas da loteria; Mega Sena, Lotofacil e Loteca ,três sortudos já saíram vencedor e a mega da virada trás animação em apostadores progressenses.

As casas lotéricas de Novo Progresso ficará aberta nesta segunda –feira (31), até as 14h00mn.(Foto:Reprodução internet)

