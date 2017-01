Mega da Virada: Confira as dezenas sorteadas na loteria especial

Aconteceu, na noite deste sábado (31), poucas horas antes da chegada de 2017, o sorteio da Mega da Virada.

Seis apostas dividem prêmio de R$ 220,9 milhões

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53. Vencedores são dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul –e receberão R$ 36,8 milhões cadaDe acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora leva R$ 36.824.758,22 cada uma. Os premiados são de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS). Em Campo Grande, um bolão de dez cotas levou o prêmio –cada um receberá R$ 3,6 milhões.

Na quina, 1.665 apostadores levarão R$ 25.481,21 cada um. Outros 124.889 apostadores acertaram a quadra e receberão R$ 485,30 cada um.

A estimativa de prêmio para o concurso 1.891, a ser realizado em 4 de janeiro, é de R$ 2,5 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena já acontece na próxima quarta-feira (04).

Da Redação Jornal folha do Progresso

