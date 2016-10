Mega-Sena acumula e deve pagar R$33 milhões

Confira as dezenas sorteadas e os números do rateio: 04 – 27 – 38 – 52 – 53 – 69 – 72.

Com o prêmio principal acumulado, o próximo concurso, que acontece na terça (18), deve pagar R$ 33 milhões a quem acertar as seis dezenas, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1866 da Mega Sena, sorteado neste sábado (15), em Piripiri (PI).

