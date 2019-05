Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 275 milhões

De acordo com o site da Caixa, 496 apostas fizeram a quina nesta quarta-feira(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)

Próximo sorteio é no sábado (11)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso desta quarta-feira (8) da Mega-Sena. Agora, o próximo prêmio deve pagar R$ 275 milhões.

Nesta quarta, o concurso 2149 sorteou: 21, 23, 37, 44, 46, 48. De acordo com números da Caixa, 496 apostas fizeram a quina e vão levar R$ 35,2 mil. Outras 32.880 apostas fizeram a quadra e devem receber R$ 758,57.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até o sábado nas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

