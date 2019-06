Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 115 milhões no sábado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, dia 15. A previsão é de que o prêmio principal pague R$ 115 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

You May Also Like