Mega-Sena: Aposta vencedora dos R$ 11,8 milhões foi feita na única lotérica de Aramina, SP

Segundo a Caixa, o ganhador tem o prazo de até 90 dias, a contar da data do sorteio, para solicitar o resgate do prêmio em uma das agências da instituição.

Somado, o valor arrecadado de segunda a quarta-feira com as apostas feitas na lotérica dele para o concurso 2.153 chegou a R$ 1.361,50. Zanin já mandou fazer uma faixa para colocar na porta da lotérica pé quente.

Moradores de Aramina (SP) tentam descobrir a identidade do mais novo milionário da Mega-Sena. O vencedor do prêmio de R$ 11.825.289,36, sorteado na noite de quarta-feira (22) em São Paulo, registrou uma aposta simples na única lotérica do município.

