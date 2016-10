Mega-Sena, concurso 1.868: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 42 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.868 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (20) em Santos Dumont (MG).

Veja as dezenas: 01 – 05 – 23 – 25 – 28 – 31.

A quina teve 181 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 14.723,32. Outras 7.846 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 485,21 cada uma.

A estimativa de prêmio do próximo sorteio, a ser realizado na quinta (20), é de R$ 42 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio extra faz parte do especial “Mega-Semana Sorte” e altera o calendário dos demais sorteios desta semana: o concurso 1.867 foi realizado na terça-feira (18) e o 1.869 será no sábado (22).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

