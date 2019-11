Mega-Sena, concurso 2.209: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 31 milhões

Foto: Reprodução –Veja as dezenas sorteadas: 22 – 25 – 28 – 32 – 33 – 47. Quina teve 49 apostas ganhadoras; cada uma receberá 42.445,66.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.209, realizado nesta quarta-feira (20) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou.

Veja as dezenas: 22 – 25 – 28 – 32 – 33 – 47.

A quina teve 49 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 42.445,66. A quadra teve 3.746 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 793,16.

O próximo concurso (2.210) será no sábado (23). O prêmio é estimado em R$ 31 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...