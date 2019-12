Mega-Sena milionária: confira o resultado desta quinta-feira, 19 de dezembro

O concurso 2218 da Mega-Sena paga nesta quinta-feira (dia 19) um prêmio milionário de R$ 39 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira são:

06, 16, 22, 38, 48, 52

Ninguém levou o prêmio principal da Mega-Sena no sorteio da última terça-feira, mas 51 pessoas fizeram a quina e cada uma ganhou R$ 41.197,38.

Outros 3.258 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 921,27.

