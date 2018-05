Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

O sorteio será às 20h (horário de Brasília) deste sábado (19) em Campos Novos, em Santa Catarina.

Quem acertar as seis dezenas do concurso 2.042 da Mega-Sena pode levar para casa um prêmio de R$ 3 milhões. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) deste sábado (19) em Campos Novos, em Santa Catarina.

Segundo informações da Caixa Econômico, as apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...